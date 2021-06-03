Вайсфельд: Выбор вратаря на игру с Канадой — головная боль для тренерского штаба сборной России

Известный хоккейный функционерсчитает, что ворота сборной России в матче с Канадой будет защищать

Бобровский присоединился к национальной команде по ходу чемпионата мира. На групповом этапе он не провел ни одного матча.

«Выбор голкипера на четвертьфинал — сейчас самая большая интрига в нашей сборной и головная боль для тренерского штаба.

Думаю, что любое решение дастся тяжело. Понятно, что опыта у Бобровского гораздо больше. Но ведь ему придется играть с листа очень ответственный матч, совершенно не успев привыкнуть к команде. Очень жаль, что Сергей не успел из-за карантина сыграть в группе.

А Самонов по ходу чемпионата очень прилично прибавил, поскольку получил хороший опыт.

И всё же мне кажется, что с учетом того, что мы сыграем в четвертьфинале против канадцев, ворота доверят Бобровскому. Сергей с его опытом в НХЛ гораздо больше адаптирован именно к североамериканскому стилю игры. Тогда как Самонов ни разу не играл против канадцев. Это может стать решающим фактором. Но решение, повторюсь, очень сложное», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Матч Россия — Канада состоится 3 июня в Риге, начало — в 20:15 мск.

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