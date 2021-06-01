Василевский включен в список претендентов на «Везина Трофи»

НХЛ на своем официальном сайте назвала трех номинантов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата.

На награду претендуют Андрей Василевский из «Тампы», Марк-Андре Флери из «Вегаса» и Филипп Грубауэр, представляющий «Колорадо».

В нынешнем сезоне Василевский провел 42 матча в регулярном чемпионате, одержал 31 победу, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 92,5% бросков.

Флери провел 36 игр в регулярном чемпионате, выиграл 26 матчей, пропуская в среднем 1,98 шайбы и отражая 92,8% бросков.

Грубауэр провел 40 матчей в регулярном чемпионате, записал на свой счет 30 побед, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 92,2% бросков.