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    Карнаухов: Шла игра до ошибки, и мы воспользовались ей первыми

    Хоккей Сборная России Сборная Швейцарии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Нападающий сборной России Павел Карнаухов прокомментировал победу над Швейцарией (4:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

    Павел Карнаухов
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    Павел Карнаухов

    «У Швейцарии хорошая команда, довольно мастеровитые ребята, скоростные. Поэтому было нелегко.

    Но мы открыли счет, они сравняли, дальше шла игра до ошибки, и мы воспользовались ей первыми. Но да, игра была тяжелая.

    Вратарь — половина команды, соответственно, когда он хорошо играет, и нам легче играть и в своей, и в чужой зоне.

    Уже подсознательно понимаешь, что на последнем рубеже человек, который поймал кураж, уверенно играет, и это большой плюс для команды.

    В принципе, у нас в обороне все работают, и защитники, и нападающие. Играем слаженно и стараемся каждую игру улучшать этот компонент.

    Мы с каждой игрой стараемся прибавлять как команда, быть более дисциплинированными, играть лучше в своей зоне, в средней. Думаю, нам это удается.

    Мой гол? Хорошо прошли среднюю зону, без потери, Сергей Толчинский смог отдать передачу. Играли "от простого" — счет был 1:1, я ехал на ворота, ждал паса на пятак — так и произошло», — приводит слова игрока пресс-служба ФХР.

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