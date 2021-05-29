Карнаухов: Шла игра до ошибки, и мы воспользовались ей первыми

Нападающий сборной Россиипрокомментировал победу над Швейцарией (4:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

«У Швейцарии хорошая команда, довольно мастеровитые ребята, скоростные. Поэтому было нелегко.

Но мы открыли счет, они сравняли, дальше шла игра до ошибки, и мы воспользовались ей первыми. Но да, игра была тяжелая.

Вратарь — половина команды, соответственно, когда он хорошо играет, и нам легче играть и в своей, и в чужой зоне.

Уже подсознательно понимаешь, что на последнем рубеже человек, который поймал кураж, уверенно играет, и это большой плюс для команды.

В принципе, у нас в обороне все работают, и защитники, и нападающие. Играем слаженно и стараемся каждую игру улучшать этот компонент.

Мы с каждой игрой стараемся прибавлять как команда, быть более дисциплинированными, играть лучше в своей зоне, в средней. Думаю, нам это удается.

Мой гол? Хорошо прошли среднюю зону, без потери, Сергей Толчинский смог отдать передачу. Играли "от простого" — счет был 1:1, я ехал на ворота, ждал паса на пятак — так и произошло», — приводит слова игрока пресс-служба ФХР.