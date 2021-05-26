Ротенберг: У нас была железобетонная оборона, теперь надо поймать кураж в атаке

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХРсчитает, что россияне показали слаженную командную работу в матче с Данией (3:0) на чемпионате мира.

«Сегодня всем нам было очень важно ответить за свои слова, и мы видим, что команда сыграла друг за друга.

Сегодня у нас была железобетонная оборона, но теперь нам надо поймать кураж в атаке — это следующий шаг.

Мы прекрасно понимаем, что оборона и игровая дисциплина — это залог победы, сейчас мы будем дальше работать над всеми деталями.

В этом матче капитан и его ассистенты проявили себя и смогли завести команду в нужный момент. Работаем дальше, все только начинается, самая важная игра — следующая.

Нас ждет сильный соперник — сборная Швейцарии, у нас будет время все проанализировать, игра через два дня.

Надо отметить командные действия: и лидеры смогли завести команду, и тренерский штаб сделал правильные перестановки во время матча, хорошо управлял игрой — это коллективный труд и личный вклад каждого», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Россияне одержали третью победу в четырех матчах турнира и с девятью очками занимают второе место в группе А.