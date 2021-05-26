Ротенберг: У нас была железобетонная оборона, теперь надо поймать кураж в атаке

«Сегодня всем нам было очень важно ответить за свои слова, и мы видим, что команда сыграла друг за друга.
Сегодня у нас была железобетонная оборона, но теперь нам надо поймать кураж в атаке — это следующий шаг.
Мы прекрасно понимаем, что оборона и игровая дисциплина — это залог победы, сейчас мы будем дальше работать над всеми деталями.
В этом матче капитан и его ассистенты проявили себя и смогли завести команду в нужный момент. Работаем дальше, все только начинается, самая важная игра — следующая.
Нас ждет сильный соперник — сборная Швейцарии, у нас будет время все проанализировать, игра через два дня.
Надо отметить командные действия: и лидеры смогли завести команду, и тренерский штаб сделал правильные перестановки во время матча, хорошо управлял игрой — это коллективный труд и личный вклад каждого», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Россияне одержали третью победу в четырех матчах турнира и с девятью очками занимают второе место в группе А.