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    Ротенберг: У нас была железобетонная оборона, теперь надо поймать кураж в атаке

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Дании
    Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг считает, что россияне показали слаженную командную работу в матче с Данией (3:0) на чемпионате мира.

    Россия — Дания
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    Россия — Дания

    «Сегодня всем нам было очень важно ответить за свои слова, и мы видим, что команда сыграла друг за друга.

    Сегодня у нас была железобетонная оборона, но теперь нам надо поймать кураж в атаке — это следующий шаг.

    Мы прекрасно понимаем, что оборона и игровая дисциплина — это залог победы, сейчас мы будем дальше работать над всеми деталями.

    В этом матче капитан и его ассистенты проявили себя и смогли завести команду в нужный момент. Работаем дальше, все только начинается, самая важная игра — следующая.

    Нас ждет сильный соперник — сборная Швейцарии, у нас будет время все проанализировать, игра через два дня.

    Надо отметить командные действия: и лидеры смогли завести команду, и тренерский штаб сделал правильные перестановки во время матча, хорошо управлял игрой — это коллективный труд и личный вклад каждого», — цитирует Ротенберга ТАСС.

    Россияне одержали третью победу в четырех матчах турнира и с девятью очками занимают второе место в группе А.

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