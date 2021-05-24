Крикунов: Орлов, Тарасенко и Самсонов — отличное усиление для сборной России

Известный российский специалист Владимир Крикунов прокомментировал вызов в сборную России вратаря «Вашингтона» Ильи Самсонова, его одноклубника Дмитрия Орлова и форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

«В отличие от Александра Овечкина, который не приедет в сборную по двум причинам: из-за травмы, полученной в последних матчах сезона в НХЛ и отсутствия контракта, — два его партнера по заокеанскому клубу, вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов, а также форвард Владимир Тарасенко, — это, бесспорно, отличное усиление нашей сборной. Нападающий "Сент-Луиса" должен стать стержнем первой тройки атаки. Судя по последним играм в НХЛ, Тарасенко находится в весьма неплохой форме.

Что касается Орлова, то, по-моему, ещё не было чемпионата мира, на который он бы не приехал при наличии возможности. У него отличный бросок, и нет сомнения, что тренеры будут активно использовать его при игре в большинстве. А габаритный вратарь Илья Самсонов должен вселить уверенность полевым игрокам. Этот голкипер имеет большой международный опыт, плюс ко всему, за последние два сезона он значительно прибавил», — приводит слова Крикунова «Чемпионат».