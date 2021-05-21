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    НХЛ. «Флорида» размочила счет в серии с «Тампой», «Торонто» проиграл «Монреалю»

    Обзор матчей первого раунда плей-офф НХЛ 21 мая

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    «Монреаль» начал серию против «Торонто» с гостевой победы
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    «Монреаль» начал серию против «Торонто» с гостевой победы

    «Тампа-Бэй» — «Флорида» 5:6

    «Флорида» одержала гостевую победу над «Тампа-Бэй» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:5 ОТ (2:0, 1:5, 2:0, 1:0).

    Одним из героев этого матча стал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин появился на льду в третьем периоде, сразу после того, как его партнер Крис Дриеджер пропустил пять шайб. В итоге Бобровский отразил все 9 бросков соперника.

    Счет в серии 2-1 в пользу «Тампы».

    НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд
    «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:6 ОТ (0:2, 5:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Беннетт — 1 (Юбердо, Типпетт), 4:31 — 0:1. Гудас — 1 (Форслинг, Юбердо), 7:05 — 0:2. Чирелли — 1 (Хедман, Киллорн), 21:57 — 1:2. Колтон — 1 (Коулман), 25:46 — 2:2. Стэмкос — 2 (Макдона), 28:38 — 3:2. Веннберг — 1 (бол., Уигар, Типпетт), 32:34 — 3:3. Пойнт — 3 (бол., Кучеров, Хедман), 34:17 — 4:3. Киллорн — 1 (бол., Хедман, Пойнт), 38:17 — 5:3. Хернквист — 1 (бол., Юбердо, Барков), 41:45 — 5:4. Форслинг — 1 (Веннберг, Хернквист), 56:53 — 5:5. Ломберг — 1 (Ватрано, Гудас), 65:56 — 5:6Вратари: Василевский — Дриджер (Бобровский, 40:00)Штраф: 6 — 8Броски: 31 (10+12+6+3) — 47 (12+17+14+4)

    «Тампа-Бэй» — «Флорида»

    «Айлендерс» — «Питтсбург» 4:5

    «Питтсбург» выиграл на выезде у «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:4 (1:0, 2:1, 2:3).

    Счет в серии 2-1 в пользу «Питтсбурга».

    НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд
    «Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:5 (0:1, 1:2, 3:2)
    Голы: Летанг — 1, 2:01 — 0:1. Мэйфилд — 1 (Барзал, Эберле), 31:03 — 1:1. Картер — 2 (Годро, Петтерссон), 33:33 — 1:2. Зукер — 1 (Малкин, Летанг), 38:03 — 1:3. Клаттербак — 1 (Сизикас, Мэйфилд), 43:46 — 2:3. Бовилье — 1 (бол., Барзал, Добсон), 45:54 — 3:3. Картер — 3 (бол., Малкин), 47:00 — 3:4. Клаттербак — 2 (Мэйфилд), 54:17 — 4:4. Танев — 1 (Летанг, Эштон-Риз), 56:24 — 4:5Вратари: Варламов (58:05) — ДжерриШтраф: 16 — 20Броски: 30 (10+7+13) — 27 (12+6+9)

    «Айлендерс» — «Питтсбург»

    «Торонто» — «Монреаль» 1:2

    «Монреаль» одержал гостевую победу над «Торонто» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

    НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд
    «Торонто» — «Монреаль» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Андерсон — 1 (Стаал, Тоффоли), 12:08 — 0:1. Нюландер — 1 (Фолиньо, Райлли), 24:28 — 1:1. Байрон — 1 (мен., Армиа), 52:44 — 1:2Вратари: Кэмпбелл (57:45) — ПрайсШтраф: 15 — 13Броски: 36 (14+8+14) — 30 (13+7+10)

    «Торонто» — «Монреаль»

    «Миннесота» — «Вегас» 2:5

    «Вегас» обыграл «Миннесоту» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0).

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал первое очко в плей-офф, отметившись результативной передачей. При этом россиянин завершил встречу с худшим показателем полезности — «-3».

    Счет в серии 2-1 в пользу «Вегаса».

    НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд
    «Миннесота» — «Вегас» — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
    Голы: Хартман — 1 (Капризов, Бродин), 2:16 — 1:0. Эрикссон Эк — 2 (Фолиньо, Дамба), 8:30 — 2:0. Стоун — 1 (Стивенсон, Макнэбб), 28:39 — 2:1. Браун — 1 (Холден, Каррье), 35:19 — 2:2. Смит — 1 (Холден, Карлссон), 37:33 — 2:3. Карлссон — 1 (Смит, Флери), 57:36 — 2:4Вратари: Тэлбот (57:43 — 58:11, 58:20 — 59:01) — ФлериШтраф: 10 — 4Броски: 16 (7+5+4) — 40 (4+22+14)

    «Миннесота» — «Вегас»

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