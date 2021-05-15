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    Россия проиграла Чехии и заняла последнее место на чешском этапе Евротура

    Хоккей Евротур Чешские хоккейные игры Сборная России Сборная Чехии
    Сборная России проиграла команде Чехии (0:4) в матче 3-го тура чешского этапа Еврохоккейтура.

    Россия — Чехия
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    Россия — Чехия

    В составе хозяев шайбы забросили Филип Задина, Иржи Секач, Якуб Флек и Томаш Зогорна.

    Еврохоккейтур. Чешские игры
    Чехия — Россия — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Задина — 3, 10:02 — 1:0. Секач — 1 (буллит), 20:38 — 2:0. Флек — 2 (Смейкал), 31:32 — 3:0. Т. Зогорна — 1 (Шулак, Хытил), 40:54 — 4:0Вратари: Грубец — Федотов (Самонов, 31:32)Броски: 21 (7+6+8) — 34 (5+19+10)Штраф: 20 — 22

    Сборная России завершила чешский этап Евротура на последнем месте в таблице, потерпев два поражения и набрав 3 очка, а Чехия выиграла домашний турнир, набрав 8 очков и одержав 3 победы.

    Турнирная таблица чешского этапа Евротура: Чехия — 7 очков (3 матча), Швеция — 4 (3) Финляндия — 3 (3), Россия — 3 (3).

    В общем зачете Еврохоккейтура-2020/21 россияне досрочно заняли первое место, выиграв все три предыдущих этапа, победив в 10 матчах подряд и набрав 27 очков в 12 матчах.

    В активе Чехии — 19 очков, Швеции — 15, Финляндии — 11.

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