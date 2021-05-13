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    Кучеров может восстановиться к первому матчу плей-офф против «Флориды»

    Хоккей Тампа-Бэй Лайтнинг НХЛ Флорида Пантерз Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров может восстановиться к первому матчу плей-офф НХЛ, сообщает журналист Дэн Розен со ссылкой на главного тренера команды Джона Купера.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Кучеров и еще один форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос готовы к тому, чтобы выйти на лед в первой игре серии против «Флориды».

    27-летний россиянин ни разу не выходил на лед в нынешнем сезоне из-за операции на бедре, перенесенной в декабре 2020 года. Стэмкос не играл с 8 апреля.

    В регулярном сезоне-2019/20 Кучеров провел 68 матчей и набрал 85 (33+52) очков. В плей-офф он набрал 34 (7+27) очка в 25 играх и помог «Тампе» завоевать Кубок Стэнли.

    На счету Стэмкоса в текущей «регулярке» 38 матчей и 34 (17+17) очка.

    Первый матч серии «Флорида» — «Тампа» состоится 16 мая.

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