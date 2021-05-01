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    Яковлев: Понимали, что Швейцария — это быстрая и серьезная команда

    Хоккей Сборная России Сборная Швейцарии
    Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал поражение в матче Еврочелленджа с Швейцарией (1:3).

    Егор Яковлев
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    Егор Яковлев

    «Мы знали перед игрой, что это очень хороший соперник. Никакого недонастроя у нас не было, готовились серьезно и понимали, что это быстрая и серьезная команда.

    Швейцарцы были быстрее? Да. Связано ли это с тем, что мы находимся под нагрузкой? Немного, потому что тренировочный процесс очень серьезный идет.

    К тому же первую игру играли на большой площадке, отвыкли от нее, давно не играли. В этом смысле швейцарцам было привычнее. Из-за этого случались провалы», — цитирует Яковлева официальный сайт ФХР.

    Сегодня, 1 мая, Россия и Швейцария вновь сыграют друг против друга. Начало встречи — 18.45 по московскому времени.

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