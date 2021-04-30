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    Мичков: Не знал, что стал лидером по голам, это уходит на второй план

    Хоккей Сборная России Сборная Германии Юниорский ЧМ по хоккею-2019
    Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков после яркой победы над Германией (6:1) в третьем матче на чемпионате мира в США признался, что больше переживает за результаты команды, чем за свои личные достижения.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    В игре с Германией Мичков забросил четыре шайбы. Всего же в трех матчах он забил шесть голов.

    «Ощущения от заброшенных шайб самые обычные. Главное, что выиграла команда. Командные интересы превыше всего, никто не смотрит, кто забил. Следующие игры будут важнее и серьезнее, надо готовиться.

    Я не знал, что стал лидером по голам и это уходит на второй план, если честно. Важно приносить пользу команде, не думаю о своей статистике», — сказал Мичков пресс-службе ФХР.

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    • Также 16-летний хоккеист отметил, что для него важно выходить на лед в свитере с 17-м номером, под которым ранее играл легендарный Валерий Харламов, а сейчас выступает Илья Ковальчук.

    «Это великие игроки, которые многого добились. Большая честь носить этот номер», — добавил Мичков.

    В заключительном матче группового этапа ЮЧМ сборная России сыграет с Чехией.

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