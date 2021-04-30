Лещев: Покер Мичкова — это заслуга команды

Главный тренер юниорской сборной Россиипрокомментировал разгромную победу над Германией (6:1) в третьем матче на чемпионате мира в США.

16-летний форвард Матвей Мичков забросил в этой игре четыре шайбы.

«Перед игрой дали установку и ребята ее выполнили, поздравил их с победой и хорошей игрой.

Что касается ошибок, которые мы допустили в прошлом матче, то ошибки всегда присутствуют. Для этого и делается разбор игры. Разобрали матч с финнами и сегодня делали меньше ошибок.

Матвей добавляет с каждой игрой. Хочу поздравить его с покером. Но это заслуга команды, которая работала на него — и это вылилось в четыре гола.

Что хотелось бы улучшить перед игрой с Чехией? Скорее всего, тактические действия. Но чтобы сказать точнее — нужно пересмотреть видео сегодняшней игры», — приводит слова Лещева пресс-служба ФХР.

Юниорский чемпионат мира — 2021 проходит с 27 апреля по 7 мая. На групповом этапе россиянам осталось сыграть с командой Чехии.