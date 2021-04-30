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    Лещев: Покер Мичкова — это заслуга команды

    Хоккей Сборная России Сборная Германии Юниорский ЧМ по хоккею-2019
    Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев прокомментировал разгромную победу над Германией (6:1) в третьем матче на чемпионате мира в США.

    Альберт Лещев
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    Альберт Лещев

    16-летний форвард Матвей Мичков забросил в этой игре четыре шайбы.

    «Перед игрой дали установку и ребята ее выполнили, поздравил их с победой и хорошей игрой.

    Что касается ошибок, которые мы допустили в прошлом матче, то ошибки всегда присутствуют. Для этого и делается разбор игры. Разобрали матч с финнами и сегодня делали меньше ошибок.

    Матвей добавляет с каждой игрой. Хочу поздравить его с покером. Но это заслуга команды, которая работала на него — и это вылилось в четыре гола.

    Что хотелось бы улучшить перед игрой с Чехией? Скорее всего, тактические действия. Но чтобы сказать точнее — нужно пересмотреть видео сегодняшней игры», — приводит слова Лещева пресс-служба ФХР.

    Юниорский чемпионат мира — 2021 проходит с 27 апреля по 7 мая. На групповом этапе россиянам осталось сыграть с командой Чехии.

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