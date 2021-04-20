ФХР вызвала еще семь хоккеистов в сборную России

Сборная России начала подготовку к чемпионату мира в Латвии, информирует официальный сайт ФХР.

На сбор, стартовавший в Новогорске 18 апреля, дополнительно вызваны семь игроков: нападающие Илья Сафонов («Ак Барс»), Артем Ильенко («Локомотив»), Владислав Цицюра, Павел Кукштель (оба — СКА), Кирилл Кондырев («Русские витязи»), Владислав Ефремов («Динамо» М), а также защитник Кирилл Кирсанов (СКА).

Всего на первый сбор прибыли 42 игрока. Хоккеисты поделены на две группы. В первом матче Еврочелленджа против сборной Белоруссии, который состоится 23 апреля, сыграет национальная сборная, 24 апреля — олимпийская сборная.

«Штаб сборной продолжает работу по формированию состава на чемпионат мира, внимательно следит за финальной серией Кубка Гагарина, держит связь с кандидатами, выступающими в НХЛ. Перед третьим этапом к сборной присоединятся участники финала плей-офф КХЛ.

О вызовах игроков НХЛ, чьи команды не попали в розыгрыш Кубка Стэнли, будет объявлено ближе к завершению регулярного чемпионата», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира пройдет в Риге 21 мая — 6 июня.