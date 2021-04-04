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    «Детройт» обыграл «Тампу», Наместников отдал 2 голевые передачи

    Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Детройт Ред Уингз Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на выезде победил «Тампу-Бэй» со счетом 5:1.

    «Детройт»
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    «Детройт»

    Российский хоккеист «Ред Уингз» Владислав Наместников провел на льду 16 минут 38 секунд и отдал 2 результативные передачи. Форвард завершил матч с показателем полезности «+2».

    Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел игру в запасе, а его сменщик Кристофер Гибсон команду не выручил, отразив лишь 13 бросков из 17.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Детройт» — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
    Голы: Ларкин — 7 (бол., Эрне, Гронек), 19:47 — 0:1. Филппула — 3 (Гленденинг, Наместников), 36:05 — 0:2. Расмуссен — 2 (Юос, Манта), 36:34 — 0:3. Стаал — 3 (Манта), 38:58 — 0:4. Хедман — 7 (Стэмкос, Фут), 44:12 — 1:4. Хелм — 2 (п.в., Гленденинг, Наместников), 54:19 — 1:5Вратари: Гибсон (53:46 — 54:19, 54:56) — ГрайссБроски: 28 (7+8+13) — 18 (5+9+4)Штраф: 4 — 6

    После этой победы гости набрали 31 очко и находятся на последнем месте в Центральном дивизионе. Хозяева с 54 очками лидируют в дивизионе.

    В следующем матче «Тампа» дома примет «Коламбус», а «Детройт» на выезде сыграет с «Нэшвиллом».

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