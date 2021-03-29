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    Голы Свечникова и Наместникова помогли «Детройту» обыграть «Коламбус»

    Хоккей НХЛ Детройт Ред Уингз Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» на своей площадке обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:1.

    «Детройт»
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    «Детройт»

    В составе победителей отличились Евгений Свечников, Майкл Расмуссен, Филип Гронек и Владислав Наместников.

    Единственная шайба гостей на счету Джека Рословича.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Коламбус» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
    Голы: Свечников — 3 (Хелм, Юос), 10:40 — 1:0. Рословик — 6 (Бьоркстранд, Аткинсон), 38:25 — 1:1. Расмуссен — 1 (Фаббри, Декейсер), 42:51 — 2:1. Гронек — 2 (п.в.), 58:31 — 3:1. Наместников — 6 (п.в., Манта, Немет), 58:52 — 4:1Вратари: Пикар — Мерзликинс (58:04 — 58:31, 58:43 — 58:52)Броски: 29 (7+14+8) — 17 (3+8+6)Штраф: 4 — 4

    После этого матча «Детройт» с 28 очками занимает восьмое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 34 очками — на шестой строчке.

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