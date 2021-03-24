ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тампа-Бэй»НХЛ. «Тампа» обыграла «Даллас», «Флорида» уступила «Чикаго»
  • 07:17
    • Экс-игрок «Локомотива» подписал контракт с клубом из Перу
  • 22:00
    • «Локомотив» разгромил ЦСКА, сравняв счет в серии
  • 19:53
    • «Ак Барс» «всухую» выиграл серию с «Салаватом» и вышел в финал Восточной конференции
  • 19:45
    • Олич: Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть
  • 18:39
    • «Фиорентина» подтвердила отставку Пранделли
    Все новости спорта

    Василевский установил рекорд «Тампы»

    Хоккей НХЛ Даллас Старз Тампа-Бэй Лайтнинг Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» одержала волевую победу над «Далласом» со счетом 2:1.

    Андрей Василевский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Василевский

    Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский в этой встрече совершил 16 сейвов. Россиянин продлил победную серию до 12 матчей, тем самым обновив личный рекорд. Также он побил рекорд Луи Доминге по количеству побед (11) подряд за «молний» в одном сезоне НХЛ.

    Рекордсменами лиги по победной серии среди вратарей остаются Тини Томпсон («Бостон»-1929/1930), Том Баррассо («Питтсбург»-1992/1993), Йонас Хиллер («Анахайм»-2013/2014) и российский голкипер Сергей Бобровский («Коламбус»-2016/2017), у которых по 14 побед подряд.

    Всего Василевский в нынешнем сезоне провел 25 матчей в регулярном чемпионате, 21 игра закончилась победой. Напомним, что «Тампа» — действующий обладатель Кубка Стэнли.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли сборная России свою неудачную серию выездом на Мальту?
  • Мальта — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Избежит ли команда Шевченко еще одного позора на «Стад де Франс»?
  • Франция — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • СКА увеличит преимущество в серии?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.99
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальта — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Франция — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Турция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Франция U21 — Дания U21
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Хорватия U21
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие