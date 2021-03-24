Василевский установил рекорд «Тампы»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» одержала волевую победу над «Далласом» со счетом 2:1.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский в этой встрече совершил 16 сейвов. Россиянин продлил победную серию до 12 матчей, тем самым обновив личный рекорд. Также он побил рекорд Луи Доминге по количеству побед (11) подряд за «молний» в одном сезоне НХЛ.

Рекордсменами лиги по победной серии среди вратарей остаются Тини Томпсон («Бостон»-1929/1930), Том Баррассо («Питтсбург»-1992/1993), Йонас Хиллер («Анахайм»-2013/2014) и российский голкипер Сергей Бобровский («Коламбус»-2016/2017), у которых по 14 побед подряд.

Всего Василевский в нынешнем сезоне провел 25 матчей в регулярном чемпионате, 21 игра закончилась победой. Напомним, что «Тампа» — действующий обладатель Кубка Стэнли.