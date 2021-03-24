Крикунов: У хоккеистов «Динамо» желания много, даже перехлестывает разум

Главный тренер московского «Динамо»поделился впечатлениями после поражения от(1:3) в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Готовились ребята, может, даже переготовились, перегорели. Понятно, хотели хорошо сыграть. В результате видите, что получилось.

Уровень игроков довольно разный. Даже не знаю, что сказать, когда простые передачи отдают так, что их принять невозможно.

Или сверхжелание, или наоборот. Но думаю, что желания много, даже перехлёстывает разум.

Мы и в Питере играли попроще, надо забивать. С нулём невозможно выиграть, гол мы забили уже в конце.

Не думаю, что хит Кетова на Шипачёве как-то повлиял на команду. При чём тут это? Прошло и прошло, слава богу, наш игрок жив и здоров», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Столичный клуб уступает в серии со счетом 1-3. Пятый матч команды проведут 26 марта в Санкт-Петербурге.