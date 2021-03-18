НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» со счетом 9:0, Бучневич и Панарин набрали 6 очков на двоих

Артемий Панарин набрал шесть очков в трех матчах после возвращения из отпуска

«Рейнджерс» — «Филадельфия» 9:0

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич стал автором двух заброшенных шайб и двух результативных передач.

Лидер нью-йоркской команды Артемий Панарин забил гол и сделал один ассист. После возвращения из отпуска он набрал шесть очков в трех матчах.

Лучшим же был форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который во втором периоде набрал 6 (3+3) очков. 27-летний хоккеист повторил рекорд по количеству набранных очков за период. В 1978 году то же самое удалось Брайану Троттье.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев оформил второй шатаут в сезоне, отразив все 26 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 9:0 (2:0, 7:0, 0:0) Голы: Лемье — 2 (Фокс, Хауден), 7:05 — 1:0. Панарин — 7 (Строум), 14:47 — 2:0. Бучневич — 9 (Зибанежад), 21:38 — 3:0. Бучневич — 10 (Труба, Зибанежад), 23:38 — 4:0. Труба — 1 (Зибанежад, Бучневич), 27:30 — 5:0. Зибанежад — 4 (мен.), 28:27 — 6:0. Зибанежад — 5 (бол., Панарин, Строум), 34:29 — 7:0. Зибанежад — 6 (Крайдер, Бучневич), 38:37 — 8:0. Хытил — 4 (Хайек), 39:39 — 9:0Вратари: Георгиев — Эллиотт (Харт, 37:30)Штраф: 4 — 8Броски: 29 (6+17+6) — 26 (8+8+10)

«Рейнджерс» — «Филадельфия»

«Оттава» — «Ванкувер» — 2:3 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Ванкувер» — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Бесер — 15 (Хорват, Шмидт), 2:29 — 0:1. Хорват — 13 (Хегландер), 8:26 — 0:2. Дзингел — 6 (Бишоп, Воланин), 23:00 — 1:2. Норрис — 7 (К. Браун), 45:34 — 2:2Победный буллит: ГодеттВратари: Даккорд (Густафссон, 45:07) — ДемкоШтраф: 4 — 4Броски: 32 (9+13+7+3) — 29 (7+13+8+1)

«Оттава» — «Ванкувер»

«Виннипег» — «Монреаль» — 4:3 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Монреаль» — 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0) Голы: Уилер — 8 (Форборт, Штястны), 0:50 — 1:0. Коннор — 15 (Дюбуа, Элерс), 15:46 — 2:0. Дано — 2 (Галлахер, Татар), 21:26 — 2:1. Коннор — 16 (Дюбуа, Моррисси), 33:42 — 3:1. Галлахер — 11 (Дано), 45:58 — 3:2. Тоффоли — 18 (Перри, Друэн), 58:35 — 3:3. Элерс — 15 (Дюбуа), 60:55 — 4:3Вратари: Хеллибак — Прайс (57:43 — 58:35)Штраф: 4 — 4Броски: 30 (11+8+10+1) — 36 (11+7+17+1)

«Виннипег» — «Монреаль»

«Калгари» — «Эдмонтон» — 3:7

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Эдмонтон» — 3:7 (0:2, 1:1, 2:4) Голы: Нюджент-Хопкинс — 11 (Макдэвид), 4:39 — 0:1. Пулюярви — 8 (бол., Бэрри, Драйзайтль), 7:22 — 0:2. Кахун — 5 (Драйзайтль, Бэрри), 28:39 — 0:3. Линдхольм — 8 (Ткачак, Дюбе), 29:04 — 1:3. Макдэвид — 18 (бол., Бэрри, Драйзайтль), 41:50 — 1:4. Чейссон — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 43:44 — 1:5. Нерс — 9 (Макдэвид, Пулюярви), 45:55 — 1:6. Кассиан — 2 (Хаас, Нерс), 48:38 — 1:7. Баклунд — 6 (Манджапане), 54:47 — 2:7. Годро — 12 (бол., Ткачак, Хэнифин), 56:04 — 3:7Вратари: Маркстрем — СмитШтраф: 8 — 6Броски: 33 (9+15+9) — 30 (9+13+8)

«Калгари» — «Эдмонтон»

«Вегас» — «Сан-Хосе» 5:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Эдмонтон» — 3:7 (0:2, 1:1, 2:4) Голы: Нюджент-Хопкинс — 11 (Макдэвид), 4:39 — 0:1. Пулюярви — 8 (бол., Бэрри, Драйзайтль), 7:22 — 0:2. Кахун — 5 (Драйзайтль, Бэрри), 28:39 — 0:3. Линдхольм — 8 (Ткачак, Дюбе), 29:04 — 1:3. Макдэвид — 18 (бол., Бэрри, Драйзайтль), 41:50 — 1:4. Чейссон — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 43:44 — 1:5. Нерс — 9 (Макдэвид, Пулюярви), 45:55 — 1:6. Кассиан — 2 (Хаас, Нерс), 48:38 — 1:7. Баклунд — 6 (Манджапане), 54:47 — 2:7. Годро — 12 (бол., Ткачак, Хэнифин), 56:04 — 3:7Вратари: Маркстрем — СмитШтраф: 8 — 6Броски: 33 (9+15+9) — 30 (9+13+8)

«Вегас» — «Сан-Хосе»

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 4:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Голы: Даути — 7 (бол., Копитар, Иафалло), 3:21 — 1:0. Грундстрем — 4 (Мур, Андерсон-Долан), 4:19 — 2:0. Мур — 3 (Уокер, Андерсон-Долан), 14:11 — 3:0. Хоффман — 8, 36:29 — 3:1. Копитар — 8 (п.в., Петерсен, Даути), 58:20 — 4:1Вратари: Петерсен — Биннингтон (56:18 — 58:20)Штраф: 7 — 9Броски: 24 (9+7+8) — 20 (3+11+6)