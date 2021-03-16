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    Капризов — главный претендент на «Колдер Трофи» по итогам половины сезона

    Хоккей НХЛ Миннесота Уайлд Чикаго Блэкхоукс Оттава Сенаторз Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на НХЛ
    Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Колдер Трофи» по итогам половины сезона.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    Приз «Колдер Трофи» вручается лучшему новичку регулярного чемпионата.

    В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

    Первое место занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов — 84 балла (16 первых мест).

    На втором месте форвард Тим Штюцле из «Оттавы» — 37 баллов (1 первое место). Замкнул тройку вратарь «Чикаго» Кевин Ланкинен с 32 баллами.

    2 балла получил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

    Капризов набрал 24 (10+14) очка при полезности «+10» в 26 матчах дебютного сезона в НХЛ.

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