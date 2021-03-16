Капризов — главный претендент на «Колдер Трофи» по итогам половины сезона

Кирилл Капризов Фото: globallookpress.com
Приз «Колдер Трофи» вручается лучшему новичку регулярного чемпионата.
В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.
Первое место занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов — 84 балла (16 первых мест).
На втором месте форвард Тим Штюцле из «Оттавы» — 37 баллов (1 первое место). Замкнул тройку вратарь «Чикаго» Кевин Ланкинен с 32 баллами.
2 балла получил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Капризов набрал 24 (10+14) очка при полезности «+10» в 26 матчах дебютного сезона в НХЛ.