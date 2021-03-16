Капризов — главный претендент на «Колдер Трофи» по итогам половины сезона

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на получениепо итогам половины сезона.

Приз «Колдер Трофи» вручается лучшему новичку регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов — 84 балла (16 первых мест).

На втором месте форвард Тим Штюцле из «Оттавы» — 37 баллов (1 первое место). Замкнул тройку вратарь «Чикаго» Кевин Ланкинен с 32 баллами.

2 балла получил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Капризов набрал 24 (10+14) очка при полезности «+10» в 26 матчах дебютного сезона в НХЛ.