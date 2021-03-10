Немировски: Всю серию шайба не шла в ворота, а любой отскок был не в нашу сторону

Главный тренер нижегородского «Торпедо»подвел итоги четвертой игры противи всей серии первого раунда плей-офф.

«Ак Барс» пробился в 1/4 финала Кубка Гагарина, в четвертый раз обыграв (4:1) нижегородское «Торпедо» в серии.

«Вышли с хорошим настроем. Создавали моменты, много бросали. Второй период начали неудачно, сразу же пропустили, а потом пропустили еще.

В остальном — хорошая игра с нашей стороны. Видно было, что прибавили в движении, начали играть по-другому. Но не могли забить.

Всю серию шайба не шла в ворота, а любой отскок был не в нашу сторону. Понятно, что это был не ключевой фактор, но везение было не на нашей стороне.

Соперник — очень сбалансированная и сильная команда. Они хорошо провели все матчи, и нам было тяжело.

Мы не хотели так заканчивать сезон, но это произошло. Думаем о следующем сезоне», — цитирует пресс-конференцию Немировски официальный сайт «Торпедо».

Напомним, что в Казани команда Дмитрия Квартальнова одержала победы 2:1 в овертайме и 4:1 в основное время, а третий матч в Нижнем Новгороде выиграла со счетом 4:0.