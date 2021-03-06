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    «Динамо» вырвало волевую победу у «Северстали» и повело в серии

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    Московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» в овертайме третьего матча 1/8 финала Кубка Гагарина.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    Счет в матче был открыт хозяевами только в третьем периоде — отличился Якоб Берглунд. За три секунды до сирены Дмитрий Кагарлицкий смог восстановить на табло равенство.

    Бело-голубые одержали победу в овертайме, шайба записана на Даниила Тарасова.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Берглунд — 1 (Морозов, Лишка), 47:40 — 1:0. Кагарлицкий — 2 (Яшкин, Сергеев), 59:57 — 1:1. Тарасов — 1 (Миронов), 79:34 — 1:2Вратари: Подъяпольский — Бочаров (58:00 — 59:57)Броски: 27 (9+6+6+6) — 43 (13+6+14+10)Штраф: 16 — 14

    «Динамо» повело в серии до четырех побед со счетом 2:1. Четвертая игра данной серии состоится в Череповце 8 марта.

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