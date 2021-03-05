«Ак Барс» удвоил преимущество в серии с «Торпедо»

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Виктор Тихонов, Стефан да Коста, Патрис Кормье и Даниил Журавлев.
Единственную шайбу гостей забросил Иван Чехович.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
Голы: Тихонов — 1 (Кормье, Лямкин), 4:07 — 1:0. Да Коста — 1 (Тихонов), 6:57 — 2:0. Кормье — 1 (Песонен, Журавлев), 18:27 — 3:0. Журавлев — 1 (Песонен, Петров), 37:21 — 4:0. Чехович — 1 (Шворц, Марин), 57:06 — 4:1Вратари: Билялов — Тихомиров (Кочетков, 20:00)Броски: 37 (12+17+8) — 27 (7+9+11)Штраф: 12 — 8
«Ак Барс» повел в серии 2-0. Следующую игру соперники проведут в воскресенье, 7 марта в Нижнем Новгороде.