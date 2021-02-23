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    «Нефтехимик» дома переиграл «Магнитку»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Нижнекамский «Нефтехимик» победил магнитогорский «Металлург» (1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    Единственный гол в игре записал на свой счет Марат Хайруллин на 48-й минуте встречи.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Хайруллин — 15, 47:18 — 1:0Вратари: Иванников — Кошечкин (59:16 — 59:55)Броски: 22 (6+10+6) — 22 (5+8+9)Штраф: 2 — 2

    «Магнитка» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 78-ю очками в 58-и матчах. «Нефтехимик» набрал 37 очков и находится на 11-м месте той же конференции.

    25 февраля пройдут встречи «Нефтехимик» — «Северсталь» и «Ак Барс» — «Металлург».

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