«Сибирь» обыграла «Барыс»

Вратарь «Сибири» Фото: globallookpress.com
За «Сибирь» забивали Дмитрий Саюстов, Олег Ли, Данил Романцев и Владислав Ушенин (дубль).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)
Голы: Вл. Ушенин — 5 (Вяч. Ушенин, Шашков), 23:25 — 0:1. Вл. Ушенин — 6 (Шашков), 30:10 — 0:2. Саюстов — 11 (Овчинников, Сетдиков), 32:24 — 0:3. Ли — 15, 51:42 — 0:4. Романцев — 9 (Гуркин, Алексеев), 55:07 — 0:5. Михайлис — 19 (бол., Линтуниеми), 56:24 — 1:5Вратари: Карлссон (Каратаев, 32:24) — КрасоткинШтраф: 6 — 8Броски: 29 (8+8+13) — 33 (11+15+7)
«Сибирь» занимает 9 место на «Востоке» (52 очка), «Барыс» идет восьмым (66 очков).