Московское «Динамо» забросило шесть шайб в Минске

Московскоена выезде переиграло минское(6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По две шайбы на свой счет записали Дмитрий Кагарлицкий и Андрей Сергеев.

Еще по разу отличились Иван Муранов и Дмитрий Яшкин, который обновил снайперский рекорд москвичей в одном сезоне. Хоккеист забросил свою 35-ю шайбу.

За белорусский клуб голы на свой счет записали Брэндон Козун, Илья Шинкевич, Денис Мосалёв и Шейн Принс.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «ХК Динамо» (Москва) — 4:6 (1:2, 1:3, 2:1) Голы: Муранов — 7 (Шипов, О. Зайцев), 14:56 — 0:1. Козун — 17 (бол., Менелл, Спунер), 17:15 — 1:1. Сергеев — 4 (бол., Миронов, Линдберг), 19:52 — 1:2. Кагарлицкий — 12 (бол., Шипачев, Яшкин), 28:03 — 1:3. Шинкевич — 1 (Козун, Соловьев), 30:37 — 2:3. Яшкин — 35 (Сергеев), 31:25 — 2:4. Кагарлицкий — 13 (Хиетанен, Яшкин), 39:50 — 2:5. Мосалев — 3 (Горбунов, Шинкевич), 50:46 — 3:5. Сергеев — 5 (Ефремов), 51:59 — 3:6. Принс — 23 (Спунер, Фальковский), 57:21 — 4:6Вратари: Фурх (Тэйлор, 40:00, 58:13) — БочаровБроски: 29 (14+2+13) — 29 (8+17+4)Штраф: 12 — 8

Москвичи расположились на третьей строчке на Западе, «зубры» — седьмые в той же конференции.