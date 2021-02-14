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    Сборная России победила чехов и досрочно выиграла Евротур

    Россия — Чехия: счет матча 7:4, обзор голов

    Хоккей Евротур Шведские хоккейные игры Сборная России Сборная Чехии
    Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Шведских хоккейных игр.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Мальме, завершилась со счетом 7:4 (1:1, 1:2, 5:1).

    В составе победителей шайбы забросили Захар Бардаков (8 минута), Павел Красковский (38), Николай Коваленко (49), Даниил Мисюль (53), Василий Подколзин (55), Владимир Бутузов (58) и Никита Чибриков (58).

    У чехов отличились Михаэль Шпачек (17), Якуб Флек (30), Лукаш Клок (31) и Давид Томашек (60).

    Для россиян эта победа стала девятой в девяти матчах Евротура. Россия стала недосягаемой для преследователей и досрочно выиграла турнир.

    Шведские игры
    Россия — Чехия — 7:4 (1:1, 1:2, 5:1)
    Голы: Бардаков — 1 (Чибриков, Кирсанов), 7:29 — 1:0. Шпачек — 1 (Ленц, Шулак), 16:18 — 1:1. Флек — 1 (Смейкал), 29:24 — 1:2. Клок — 1 (Шпачек), 30:37 — 1:3. Красковский — 1 (бол., Коваленко), 37:04 — 2:3. Коваленко — 1 (Мисюль), 48:34 — 3:3. Мисюль — 1 (Подколзин, Бутузов), 52:58 — 4:3. Подколзин — 1, 54:11 — 5:3. Бутузов — 2 (п.в.), 57:26 — 6:3. Чибриков — 1 (Бардаков, Подколзин), 57:46 — 7:3. Томашек — 1 (буллит), 59:05 — 7:4Вратари: Аскаров — Граховина (57:12 — 57:26)Штраф: 34 — 12

    Заключительный этап Евротура пройдет в Чехии в мае.

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