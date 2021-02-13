Самонов: Раз доверяют, надо забирать свое, международный опыт всегда идет в плюс

Вратарь сборной Россиизаявил, что рад получаемой игровой практике в национальной команде.

Сборная России 13 февраля по буллитам обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в матче третьего в сезоне этапа Евротура. Самонов отразил 29 из 30 бросков и не пропустил в послематчевой серии.

«Раз доверяют, надо забирать свое. Рад, что хорошо получается. Международный опыт всегда идет в плюс. Хорошо, что побеждаем.

Шведы всегда хорошо начинают. В Москве на домашнем этапе было так же. Перетерпели первый период, а второй и третий сыграли хорошо и забрали свое.

Какой момент был самым тревожным? Наверное, в меньшинстве в овертайме. Выстояли — и это был определяющий момент.

Во время буллитов отталкивался от своей игры», — приводит слова Самонова пресс-служба ФХР.

В последнем туре Шведских игр сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.