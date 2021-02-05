«Трактор» в серии буллитов вырвал победу у «Амура»

Хабаровскийпотерпел гостевое поражение от челябинского(2:3 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время встречи в составе победителей отличились Вячеслав Основин (23, бол.) и Лоуренс Пилут (60, бол.). Победный буллит на счету Лукаша Седлака.

В составе хабаровского клуба заброшенными шайбами отметились Кирилл Рассказов (3-я минута) и Денис Голубев (20).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Рассказов — 9 (Заседа, Машин), 2:20 — 0:1. Голубев — 8 (Полунин), 19:48 — 0:2. Основин — 13 (бол., Бывальцев), 22:33 — 1:2. Пилут — 6 (бол., Гика, Кравцов), 59:58 — 2:2Победный буллит: СедлакВратари: Федотов (58:46 — 59:58) — АликинБроски: 30 (6+12+12+0) — 32 (10+8+6+8)Штраф: 6 — 10

После этой победы «Амур» набрал 45 очков в 53 матчах и расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», имея в активе 64 очка занимает на «Востоке» шестое место.