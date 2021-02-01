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    В рижском «Динамо» 30 положительных тестов на коронавирус

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    В рижском «Динамо» — вспышка коронавирусной инфекции, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Рижское «Динамо»
    Рижское «Динамо»

    Почти вся команда — игроки, тренеры и персонал — сдали положительные тесты на COVID-19. Общее их число составляет 30 человек.

    При этом вся команда уже перенесла этот вирус осенью. Чтобы избежать ошибки, команда сдала повторный тест и ждет результатов.

    Ранее Елена Паршина, жена нападающего Дениса Паршина, рассказала о сложной ситуации в клубе.

    «Мой юбиляр должен был прилететь в Москву, но у 90% команды положительный тест на корону, хотя осенью вся команда переболела, это, конечно, цирк с этими тестами», — написала Елена в Instagram.

    2 февраля рижане должны сыграть против ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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