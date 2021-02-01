В рижском «Динамо» 30 положительных тестов на коронавирус

В рижском— вспышка коронавирусной инфекции, сообщает «Спорт-Экспресс».

Почти вся команда — игроки, тренеры и персонал — сдали положительные тесты на COVID-19. Общее их число составляет 30 человек.

При этом вся команда уже перенесла этот вирус осенью. Чтобы избежать ошибки, команда сдала повторный тест и ждет результатов.

Ранее Елена Паршина, жена нападающего Дениса Паршина, рассказала о сложной ситуации в клубе.

«Мой юбиляр должен был прилететь в Москву, но у 90% команды положительный тест на корону, хотя осенью вся команда переболела, это, конечно, цирк с этими тестами», — написала Елена в Instagram.

2 февраля рижане должны сыграть против ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.