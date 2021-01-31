ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеДилемма Мбаппе. Решится ли нападающий на переход в «Реал»?
  • 21:14
    • Матч «Марсель» — «Ренн» отменен из-за нападения фанатов на базу клуба
  • 20:16
    • «Реал» в меньшинстве проиграл «Леванте»
  • 19:59
    • «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» и продолжает лидировать в АПЛ
  • 19:32
    • «Бавария» дома разгромила «Хоффенхайм»
  • 00:39
    • «Интер» разгромил «Беневенто», Лукаку оформил дубль
    Все новости спорта

    «Баффало» по буллитам обыграл «Нью-Джерси»

    Хоккей НХЛ Баффало Сэйбрз Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» одержал домашнюю победу по буллитам над «Нью-Джерси» — 4:3 ПБ.

    «Баффало»
    «Баффало»

    В основное время встречи в составе «Сэйбрз» заброшенными шайбами отметились Эрик Стаал (30-я минута), Тобиас Ридер (43) и Виктор Олофссон (51). Победный буллит на счету Джека Айкела.

    За «Дэвилз» отличились Тай Смит (39), Андреас Юнссон (42) и Янне Куокканен (55).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Нью-Джерси» — 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Стаал — 3 (Холл, Монтур), 29:03 — 1:0. Смит — 2 (бол., Суббан, Заха), 38:35 — 1:1. Юнссон — 1 (Хьюз, Сиверсон), 41:37 — 1:2. Ридер — 3 (Икин, Миллер), 42:18 — 2:2. Улофссон — 4 (бол., Далин, Холл), 50:56 — 3:2. Куокканен — 1 (Маклеод, Бастиан), 54:41 — 3:3Победный буллит: АйкелВратари: Улльмарк — УэджвудБроски: 31 (7+14+8+2) — 34 (6+11+15+2)Штраф: 10 — 10

    «Баффало» набрал девять очков и расположился на пятой строчке в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с восемью очками занимает шестое место.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Питтсбург» очки у «Рейнджерс»?
  • «Рейнджерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Команда Миранчука снова выиграет у «Лацио»?
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Обойдет ли «Лестер» «Манчестер Юнайтед»?
  • «Лестер» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Наполи — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие