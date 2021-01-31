«Баффало» по буллитам обыграл «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержал домашнюю победу по буллитам над— 4:3 ПБ.

В основное время встречи в составе «Сэйбрз» заброшенными шайбами отметились Эрик Стаал (30-я минута), Тобиас Ридер (43) и Виктор Олофссон (51). Победный буллит на счету Джека Айкела.

За «Дэвилз» отличились Тай Смит (39), Андреас Юнссон (42) и Янне Куокканен (55).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Нью-Джерси» — 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0) Голы: Стаал — 3 (Холл, Монтур), 29:03 — 1:0. Смит — 2 (бол., Суббан, Заха), 38:35 — 1:1. Юнссон — 1 (Хьюз, Сиверсон), 41:37 — 1:2. Ридер — 3 (Икин, Миллер), 42:18 — 2:2. Улофссон — 4 (бол., Далин, Холл), 50:56 — 3:2. Куокканен — 1 (Маклеод, Бастиан), 54:41 — 3:3Победный буллит: АйкелВратари: Улльмарк — УэджвудБроски: 31 (7+14+8+2) — 34 (6+11+15+2)Штраф: 10 — 10

«Баффало» набрал девять очков и расположился на пятой строчке в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с восемью очками занимает шестое место.