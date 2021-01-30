«Барыс» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0).

У хозяев отличились Кирилл Панюков (4 минута) и Никита Михайлис (13).

Гости ответили точными бросками Филипа Ларсена (51) и Сакари Маннинена (52), а победную шайбу в овертайме забросил Александр Алексеев (62).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1) Голы: Панюков — 5 (Блэкер), 3:41 — 1:0. Михайлис — 16 (Валк, Лилья), 12:54 — 2:0. Ларсен — 9 (Науменков, Маннинен), 50:02 — 2:1. Маннинен — 17 (Коледов), 51:32 — 2:2. Алексеев — 8 (Плэтт, Маннинен), 61:14 — 2:3Вратари: Карлссон — МетсолаШтраф: 2 — 10Броски: 27 (9+12+5+1) — 22 (6+3+13+0)

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место (69 очков), а «Барыс» — шестое (60 очков).