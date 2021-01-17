«Трактор» — «Локомотив»: счет матча 4:0, обзор голов

Хоккеисты «Трактора»
КХЛ
Шайба у победителей забросили Вячеслав Основин (2 минута), Томаш Гика (13), Лоуренс Пилут (38) и Даниил Ильин (58).
Голкипер челябинской команды Роман Вилл отразил 23 броска и провел четвертую игру «на ноль» в сезоне.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Основин — 10 (Шварев, Ильин), 1:52 — 1:0. Гика — 10 (Кравцов), 12:49 — 2:0. Пилут — 5 (Манухов), 37:06 — 3:0. Ильин — 4 (Гика, Телегин), 57:27 — 4:0Вратари: Вилл — ПаскуалеШтраф: 8 — 4Броски: 17 (3+9+5) — 23 (6+5+12)
«Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции (55 очков), «Локомотив» — третий на Западе (63 очка).