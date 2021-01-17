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    Хет-трик Михайлиса принес «Барысу» победу над «Амуром»

    «Барыс» — «Амур»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Барыс Амур Прогнозы на КХЛ
    «Барыс» одержал победу над «Амуром» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Никита Михайлис
    Никита Михайлис

    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

    Героем стал игрок хозяев Никита Михайлис, оформивший хет-трик (23, 28 и 49 минуты).

    У проигравших по шайбе забросили Дмитрий Лугин (38) и Сергей Терещенко (47).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
    Голы: Михайлис — 11 (Старченко), 22:14 — 1:0. Михайлис — 12 (бол., Валк, Старченко), 27:37 — 2:0. Лугин — 5 (Бутузов, Сергиенко), 37:54 — 2:1. Терещенко — 6 (бол., Бутузов, Сергиенко), 46:34 — 2:2. Михайлис — 13 (Валк, Лилья), 48:05 — 3:2Вратари: Карлссон — Лангхамер (58:21)Штраф: 6 — 27Броски: 25 (6+7+12) — 39 (10+16+13)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место (51 очко), а «Амур» — десятое (38 очков).

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