«Барыс» — «Амур»: счет матча 3:2, обзор голов

Никита Михайлис
КХЛ
Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).
Героем стал игрок хозяев Никита Михайлис, оформивший хет-трик (23, 28 и 49 минуты).
У проигравших по шайбе забросили Дмитрий Лугин (38) и Сергей Терещенко (47).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы: Михайлис — 11 (Старченко), 22:14 — 1:0. Михайлис — 12 (бол., Валк, Старченко), 27:37 — 2:0. Лугин — 5 (Бутузов, Сергиенко), 37:54 — 2:1. Терещенко — 6 (бол., Бутузов, Сергиенко), 46:34 — 2:2. Михайлис — 13 (Валк, Лилья), 48:05 — 3:2Вратари: Карлссон — Лангхамер (58:21)Штраф: 6 — 27Броски: 25 (6+7+12) — 39 (10+16+13)
В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место (51 очко), а «Амур» — десятое (38 очков).