«Сибирь» дома уступила «Куньлуню»

Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступила «Куньлунь Ред Стар» со счетом 1:3 (0:2, 0:1, 1:0).

В составе победителей отличились Вячеслав Лещенко, Райан Спроул и Итан Верек.

После этого главный тренер «Сибири» Николай Заварухин заменил финского вратаря на Антона Красоткина.

На 53-й минуте новосибирская команда отыграла одну шайбу — Олег Ли реализовал большинство.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) Голы: Лещенко — 6 (Торопченко, Кейн), 11:14 — 0:1. Спроул — 6 (бол.), 17:00 — 0:2. Уэрек — 12, 37:08 — 0:3. Ли — 11 (бол., Руохомаа, Романцев), 52:26 — 1:3Вратари: Сятери (Красоткин, 37:08, 57:52) — СмитБроски: 36 (6+7+23) — 18 (12+3+3)Штраф: 14 — 8

«Куньлунь» поднялся на 11-е в таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 44 матчах.

«Сибирь» занимает на «Востоке» девятое место. У новосибирцев 42 очка после 46 игр.

17 января «Сибирь» сыграет в гостях с московским «Динамо». 19 января «Куньлунь» примет в Мытищах «Амур».