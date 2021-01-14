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    «Сибирь» дома уступила «Куньлуню»

    Хоккей КХЛ Сибирь Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступила «Куньлунь Ред Стар» со счетом 1:3 (0:2, 0:1, 1:0).

    «Сибирь»
    «Сибирь»

    В составе победителей отличились Вячеслав Лещенко, Райан Спроул и Итан Верек.

    После этого главный тренер «Сибири» Николай Заварухин заменил финского вратаря на Антона Красоткина.

    На 53-й минуте новосибирская команда отыграла одну шайбу — Олег Ли реализовал большинство.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Лещенко — 6 (Торопченко, Кейн), 11:14 — 0:1. Спроул — 6 (бол.), 17:00 — 0:2. Уэрек — 12, 37:08 — 0:3. Ли — 11 (бол., Руохомаа, Романцев), 52:26 — 1:3Вратари: Сятери (Красоткин, 37:08, 57:52) — СмитБроски: 36 (6+7+23) — 18 (12+3+3)Штраф: 14 — 8

    «Куньлунь» поднялся на 11-е в таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 44 матчах.

    «Сибирь» занимает на «Востоке» девятое место. У новосибирцев 42 очка после 46 игр.

    17 января «Сибирь» сыграет в гостях с московским «Динамо». 19 января «Куньлунь» примет в Мытищах «Амур».

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