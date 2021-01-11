Скабелка: Все матчи со «Спартаком» за исключением первого были «от ножа»

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал поражение команды в выездном матче со(3:4).

«В принципе мы справлялись весь матч с агрессивной игрой соперника.

После третьего гола нужно наверно было взять тайм-аут, чтобы успокоить ребята и довести основное время до ничьи, но не смогли.

Все матчи со "Спартаком" были "от ножа", за исключением первого», — цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.

Добавим, что после этой игры «Локомотив», имея в активе 61 очко, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», набрав 50 очков, занимает на «Западе» седьмое место.