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    Скабелка: Все матчи со «Спартаком» за исключением первого были «от ножа»

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    Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение команды в выездном матче со «Спартаком» (3:4).

    Андрей Скабелка
    Андрей Скабелка

    «В принципе мы справлялись весь матч с агрессивной игрой соперника.

    После третьего гола нужно наверно было взять тайм-аут, чтобы успокоить ребята и довести основное время до ничьи, но не смогли.

    Все матчи со "Спартаком" были "от ножа", за исключением первого», — цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.

    Добавим, что после этой игры «Локомотив», имея в активе 61 очко, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», набрав 50 очков, занимает на «Западе» седьмое место.

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