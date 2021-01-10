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    «Северсталь» победила «Сочи» благодаря дублю Капустина

    Хоккей КХЛ Сочи Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» обыграла «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
    «Северсталь»

    В составе победителей дубль оформил Кирилл Капустин, по разу отличились Егор Морозов и Даниил Вовченко.

    Обе шайбы сочинцев на свой счет записал Сергей Шмелев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Капустин — 5 (Гераськин, Няттинен), 13:27 — 1:0. Капустин — 6 (Няттинен), 16:51 — 2:0. Шмелев — 13 (Мищенко, Рундблад), 25:42 — 2:1. Морозов — 9 (Лишка, Провольнев), 39:53 — 3:1. Вовченко — 14 (А. Гареев, Вихарев), 47:46 — 4:1. Шмелев — 14 (Точицкий, Петьков), 56:22 — 4:2Вратари: Подъяпольский — Кульбаков (58:33 — 58:43)Броски: 27 (12+11+4) — 33 (7+16+10)Штраф: 20 — 10

    В турнирной таблице Западной конференции клуб из Череповца поднялся на седьмое место, набрав 49 очков в 44 матчах. «Сочи» расположился на десятой позиции (30 очков после 45 игр).

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