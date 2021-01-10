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    «Йокерит» оказался сильнее «Автомобилиста»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Йокерит Прогнозы на КХЛ
    В матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» обыграл «Автомобилист» со счетом 3:2.

    Марко Антилла
    Марко Антилла

    Гол Алексея Макеева вывел гостей вперед, но хозяева сравняли и затем взяли лидерство благодаря шайбам Давида Скленички и Алекса Гранта.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
    Голы: Скленичка — 5 (Шредер, Пудас), 21:01 — 1:0. Макеев — 21 (бол., Голышев, Белоусов), 22:52 — 1:1. Грант — 4 (Йоэнсуу, О`Нилл), 23:42 — 2:1. Дацюк — 10 (Арзамасцев), 48:08 — 2:2. Анттила — 6 (Лев), 56:07 — 3:2Вратари: Калниньш — Коварж (59:10)Штраф: 6 — 4Броски: 27 (6+12+9) — 28 (7+14+7)

    Счет снова стал равным после гола Павла Дацюка. Решающий бросок сделал Марко Анттила на 57 минуте встречи.

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