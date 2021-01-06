Сборная США выиграла МЧМ-2021, обыграв в финале Канаду

Сборнаястала победителем молодежного чемпионата мира-2021, обыграв в финальном матче командусо счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

На 14-й минуте счет открыл Алекс Тюркотт. В самом начале второго периода Тревор Зеграс с передачи Артура Калиева удвоил перевес США.

США в пятый раз в своей истории выиграла золотые медали молодежного чемпионата мира. Предыдущий триумф американской сборной произошел в 2017 году.

Молодежный чемпионат мира Финал Канада U20 — США U20 — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Голы: Тюркотт — 3 (Хеллесон, Зеграс), 13:25 — 0:1. Зеграс — 7 (Калиев), 20:32 — 0:2Вратари: Леви (57:37 — 57:52, 58:22) — НайтШтраф: 2-2Броски: 34 (9+10+15) — 21 (13+7+1)

Канада не смогла защитить прошлогодний титул чемпиона, «клиновые листья» в общей сложности 18 раз брали золото МЧМ. 0