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    Сборная США выиграла МЧМ-2021, обыграв в финале Канаду

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Канады
    Сборная США стала победителем молодежного чемпионата мира-2021, обыграв в финальном матче команду Канады со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 14-й минуте счет открыл Алекс Тюркотт. В самом начале второго периода Тревор Зеграс с передачи Артура Калиева удвоил перевес США.

    США в пятый раз в своей истории выиграла золотые медали молодежного чемпионата мира. Предыдущий триумф американской сборной произошел в 2017 году.

    Молодежный чемпионат мира Финал
    Канада U20 — США U20 — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Тюркотт — 3 (Хеллесон, Зеграс), 13:25 — 0:1. Зеграс — 7 (Калиев), 20:32 — 0:2Вратари: Леви (57:37 — 57:52, 58:22) — НайтШтраф: 2-2Броски: 34 (9+10+15) — 21 (13+7+1)

    Канада не смогла защитить прошлогодний титул чемпиона, «клиновые листья» в общей сложности 18 раз брали золото МЧМ. 0

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