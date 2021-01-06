Подколзин: Хоккеисты сборной России подставили своего тренера на МЧМ

Хоккеисты сборной России подставили главного тренераитоговым результатом на МЧМ-2021, заявил капитан команды

Сборная России накануне проиграла финнам в матче за бронзовые медали со счетом 1:4.

«Не скажу, что не было сил, но надо было действовать лучше, больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборств. Самое обидное, что мы подставили своего тренера. Он не заслуживает такого результата. Возможно, я, как капитан, не так настроил команду.

Просто надо уметь играть такие игры, максимально спокойно к ним подходить — у нас это было на Кубке Карьяла. Но одно дело Евротур, другое дело — чемпионат мира, где все решают нюансы. Возможно, в определенные моменты надо было прикрикнуть, и если команда так проигрывает, то виноват капитан, виноваты лидеры.

Нужно больше работать, чтобы действовать лучше. На 100% мне надо было играть лучше, но я допускал ошибки, за которые мы поплатились», — цитирует капитана ТАСС. 0