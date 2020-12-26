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    Третьяк о молодежке: Главное не удаляться, а пять на пять нас никто не обыграет

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Глава ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями после стартового матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России со счетом 5:3 обыграла команду США.

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    «Наша команда выглядела очень солидно первые два периода, был и третий период солидный.

    Держали шайбу, молодцы, выиграли, показали характер. Но первая игра всегда волнительна, я знаю, о чем говорю, за плечами 15 чемпионатов мира.

    Кто бы ни был соперником в первой игре, она всегда волнительная. Тем более, американцы, у которых мы пять лет не могли выиграть.

    Думаю, это хороший старт, дай бог, чтобы извлекли уроки из своих ошибок, особенное внимание на дисциплину. Главное, надо не удаляться, думаю, пять на пять нас никто не обыграет, а удаления ни к чему.

    Это молодежный хоккей, абсолютно непредсказуемый. Можно, как в 2011 году, проигрывать 0:3 и выиграть 5:3, а можно как сегодня.

    Мы вели со счетом 4:1 и могли даже проиграть. Молодежи свойственно делать ошибки, поддаваться эмоциям. У нас были совершенно неоправданные удаления, неигровые.

    Я понимаю, когда игровая ситуация, в своей зоне держишь игрока, это опасно, а когда толчки в другой зоне и такие глупые удаления, после которых нам голы прилетают, не дают покоя.

    Вся команда работает-работает, а потом раз — какие-то моменты, и нам забивают», — сказал Третьяк «Р-Спорту». 0

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