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    «Сибирь» обыграла «Амур» в серии буллитов

    Хоккей КХЛ Амур Сибирь Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» победила «Амур», выиграв в серии буллитов (3:2 Б).

    Алексей Красиков
    Алексей Красиков

    Команды начали активно и уже к 15 минуте счет был 1:1. У хозяев забил Юсо Пуустинен, а у гостей Валентин Пьянов.

    Усилиями Владислава Ушенина «Сибирь» вышла вперед в третьем периоде, но затем пропустила от Томаша Зогорна.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Пьянов — 7 (Файзуллин), 11:04 — 0:1. Пуустинен — 15 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 14:23 — 1:1. Вл. Ушенин — 3 (Вяч. Ушенин, Ли), 44:26 — 2:1. Т. Зогорна — 6 (Полунин), 53:34 — 2:2Победный буллит: ШаровВратари: Сятери — АликинШтраф: 10 — 20Броски: 30 (5+8+12+5) — 32 (12+11+8+1)

    Это вторая победа над «Амуром» подряд, после которой «Сибирь» набрала 38 очков и занимает 9 место в группе «Востока». «Амур» идет следом, отставая на 7 пунктов. 0

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