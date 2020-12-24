«Нефтехимик» проиграл седьмой матч подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛв гостях обыгралсо счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

Дубль в составе победителей сделал Понтус Оберг. Еще один гол в активе Ярослава Косова. У хозяев шайбы забрасывали Кирилл Воробьев и Линус Юханссон.

«Нефтехимик» (20 очков) потерпел седьмое поражение подряд и замыкает таблицу Восточной конференции. «Трактор» идет третьим с 50 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Голы: Оберг — 8, 4:19 — 0:1. Воробьев — 2, 12:39 — 1:1. Оберг — 9 (Бывальцев), 32:01 — 1:2. Косов — 8 (Авцин), 50:24 — 1:3. Юханссон — 2 (Энлунд, Макмиллан), 59:40 — 2:3Вратари: Иванников (58:01) — ВиллШтраф: 8-6Броски: 22 (6+5+11) — 19 (5+8+6)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Трактор» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 26 декабря. 0