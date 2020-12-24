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    «Магнитка» обыграла минское «Динамо» благодаря дублю Тэйлора Бека

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» обыграл минское «Динамо» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Тэйлор Бек
    Тэйлор Бек

    Два гола на свой счет записал Тэйлор Бек. В составе гостей одну шайбу забросил Семен Кошелев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
    Голы: Бек — 9 (Нестрашил, Прохоркин), 24:47 — 1:0. Мерфи — 2 (Горбунов), 26:26 — 1:1. Бек — 10 (бол., Мозякин, Яковлев), 31:15 — 2:1. Фальковский — 3 (Горбунов, Мерфи), 50:51 — 2:2. Кошелев — 9 (Неколенко, Пашнин), 56:20 — 3:2Вратари: Олкинуора — Фурх (58:58)Штраф: 6 — 12Броски: 33 (8+13+12) — 21 (8+6+7)

    «Магнитка» набрала 50 очков и поднялась на 3 место в Восточной конференции. «Динамо» занимает 6 место на «Западе». 0

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