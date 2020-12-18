«Адмирал» выступит в следующем сезоне КХЛ

Владивостокский «Адмирал» примет участие в регулярном чемпионате КХЛ следующего сезона.

Об этом заявил министр спорта Приморского края Жан Кузнецов.

«Как и сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, "Адмирал" примет участие в следующем регулярном чемпионате КХЛ. У нас зарезервированы средства в бюджете края, сейчас идет работа по соглашениям со спонсорами.

Согласована кандидатура спортивного директора, отвечающего за селекцию. Никакой смены руководства в "Адмирале" не происходит, клуб функционирует в обычном режиме, кроме, как вы знаете, команды КХЛ.

Работает спортивная школа, в которой тренируется более 400 детей, выступают на первенстве ДФО юниоры "Адмирал-U18". "Тайфун" стабильно выступает в чемпионате МХЛ. Безусловно, все мы хотим увидеть приморских хоккеистов в составе "Адмирала", поэтому с большим интересом ждем грядущего сезона и возвращения большого хоккея», — приводит слова Кузнецова «Р-Спорт». 0