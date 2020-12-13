«Автомобилист» разгромил «Магнитку»

Алексей Макеев
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Победу гостям принесли результативные броски Алексея Макеева, Станислава Бочарова, Павла Куликова и Анатолия Голышева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы: Макеев — 18 (Трямкин), 2:42 — 0:1. Бочаров — 8 (Белоусов), 11:54 — 0:2. Куликов — 2 (мен., Бочаров), 20:24 — 0:3. Голышев — 10 (бол., Белоусов), 23:43 — 0:4Вратари: Олкинуора (Кошечкин, 20:24) — КоваржШтраф: 14 — 6Броски: 26 (9+11+6) — 29 (11+8+10)
«Автомобилист» прервал свою серию поражений, набрал 42 очка и занимает 6 место на «Востоке». «Магнитка» идет третьей, имея на 6 пунктов больше. 0