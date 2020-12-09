Шумаков перешел из «Авангарда» в «Автомобилист»

«Авангард» обменял нападающегов «Автомобилист», сообщается в официальном твиттере омского клуба.

Взамен «Авангард» получил денежную компенсацию. По данным «Чемпионата», «Автомобилист» заплатил 15 миллионов рублей и взял на себя бонус игрока.

«Автомобилист» переподписал контракт с Шумаковым. Срок нового соглашения рассчитан до 30 апреля 2022 года.

В текущем сезоне Шумаков провел в регулярном чемпионате КХЛ 28 матчей, в которыъ набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+5».

⚡️Состав “Автомобилиста” пополнил Сергей Шумаков

• В “Автомобилист” из “Авангарда” в обмен на денежную компенсацию перешел нападающий Сергей Шумаков. Контракт до 30 апреля 2022 года. https://t.co/S4ORRoQp4F pic.twitter.com/hckjItGw2T — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) December 9, 2020

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