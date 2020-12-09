Шумаков перешел из «Авангарда» в «Автомобилист»

Сергей Шумаков
hawk.ru
Взамен «Авангард» получил денежную компенсацию. По данным «Чемпионата», «Автомобилист» заплатил 15 миллионов рублей и взял на себя бонус игрока.
«Автомобилист» переподписал контракт с Шумаковым. Срок нового соглашения рассчитан до 30 апреля 2022 года.
В текущем сезоне Шумаков провел в регулярном чемпионате КХЛ 28 матчей, в которыъ набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+5».
⚡️Состав “Автомобилиста” пополнил Сергей Шумаков— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) December 9, 2020
• В “Автомобилист” из “Авангарда” в обмен на денежную компенсацию перешел нападающий Сергей Шумаков. Контракт до 30 апреля 2022 года. https://t.co/S4ORRoQp4F pic.twitter.com/hckjItGw2T