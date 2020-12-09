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    Шумаков перешел из «Авангарда» в «Автомобилист»

    Хоккей Авангард Автомобилист КХЛ Прогнозы на КХЛ
    «Авангард» обменял нападающего Сергея Шумакова в «Автомобилист», сообщается в официальном твиттере омского клуба.

    Сергей Шумаков
    Сергей Шумаков

    Взамен «Авангард» получил денежную компенсацию. По данным «Чемпионата», «Автомобилист» заплатил 15 миллионов рублей и взял на себя бонус игрока.

    «Автомобилист» переподписал контракт с Шумаковым. Срок нового соглашения рассчитан до 30 апреля 2022 года.

    В текущем сезоне Шумаков провел в регулярном чемпионате КХЛ 28 матчей, в которыъ набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+5».

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