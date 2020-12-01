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    «Барыс» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

    «Барыс» — «Сочи»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей КХЛ Барыс Сочи Прогнозы на КХЛ
    «Барыс» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Барыса»
    Хоккеисты «Барыса»

    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

    Шайбы у победителей забросили Роман Старченко и Якоб Лилья.

    Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон провел свой первый «сухой матч» в сезоне, отразив 29 бросков в створ своих ворот.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Сочи» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Старченко — 6 (бол., Сведберг, Сагадеев), 11:08 — 1:0. Лилья — 11 (бол., Вароун, Маклюков), 12:11 — 2:0Вратари: Карлссон — Третьяк (57:44 — 58:03, 59:15)Штраф: 4 — 12Броски: 30 (13+8+9) — 29 (10+9+10)

    «Барыс» занимает девятое место в Восточной конференции (29 очков), «Сочи» — десятый на Западе (21 очко). 0

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