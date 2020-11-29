«Нефтехимик» — «Трактор»: счет матча 5:3, обзор голов

нанес поражениев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1).

Дубль у победителей оформил Либор Гудачек, по шайбе забросили Булат Шафигуллин, Марат Хайруллин и Павел Порядин.

В составе проигравших отличились Вячеслав Основин, Сергей Калинин и Лукаш Седлак.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) Голы: Гудачек — 9 (Костицын), 1:25 — 1:0. Шафигуллин — 2 (Чивилев), 23:54 — 2:0. Хайруллин — 8 (Кучерявенко, Порядин), 34:43 — 3:0. Основин — 7 (Калинин), 37:22 — 3:1. Калинин — 9 (бол., Пилут, Бывальцев), 39:33 — 3:2. Порядин — 8 (Чивилев, Шафигуллин), 45:31 — 4:2. Седлак — 7 (мен.), 58:02 — 4:3. Гудачек — 10 (п.в.), 58:41 — 5:3Вратари: Иванников — Федотов (58:35 — 58:41)Штраф: 6 — 8Броски: 25 (6+8+11) — 33 (11+14+8)

В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает 11-е место (20 очков), а «Трактор» — третье (42 очка). 0