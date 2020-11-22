Разин: Провалили первый период, полностью его проиграли «Металлургу»

Главный тренер команды «Северстали»прокомментировал победу команды в гостевом матче с «Металлургом» (4:1).

«Провалили первый период, полностью его проиграли, хотя и были моментики у нас, которые можно было забивать. Сыграли плохо.

За второй и третий периоды благодарен ребятам, выполнили установку, плюс сегодня большинство-меньшинство сыграло свою роль, чего с нами до этого не случалось.

Мы сегодня забили аж три гола в большинстве, выстояли в меньшинстве, это и предопределило результат», — цитирует Разина пресс-служба магнитогорского клуба.

«Северсталь», набрав 30 очков после 27 матчей сезона, расположилась на седьмом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче «Северсталь» на своем льду встретится с «Витязем». 0