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    Разин: Провалили первый период, полностью его проиграли «Металлургу»

    Хоккей КХЛ Северсталь Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер команды «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу команды в гостевом матче с «Металлургом» (4:1).

    Андрей Разин
    Андрей Разин

    «Провалили первый период, полностью его проиграли, хотя и были моментики у нас, которые можно было забивать. Сыграли плохо.

    За второй и третий периоды благодарен ребятам, выполнили установку, плюс сегодня большинство-меньшинство сыграло свою роль, чего с нами до этого не случалось.

    Мы сегодня забили аж три гола в большинстве, выстояли в меньшинстве, это и предопределило результат», — цитирует Разина пресс-служба магнитогорского клуба.

    «Северсталь», набрав 30 очков после 27 матчей сезона, расположилась на седьмом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче «Северсталь» на своем льду встретится с «Витязем». 0

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