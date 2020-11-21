«Куньлунь» — «Ак Барс»: счет матча 2:5, обзор голов

Данис Зарипов
ХК «Ак Барс»
По голу у победителей на свой счет записали Найджел Доус, Джастин Азеведу, Даниил Журавлев, Кирилл Петров и Данис Зарипов.
В составе китайской команды отличились Алексей Торопченко и Люк Локхарт.
Для казанской команды эта победа стала четвертой подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
Голы: Доус — 9 (Да Коста), 8:04 — 0:1. Азеведо — 5 (Хенкель), 20:52 — 0:2. Журавлев — 2 (Глухов, Кормье), 21:44 — 0:3. Петров — 6 (бол., Бурмистров, Зарипов), 41:50 — 0:4. Торопченко — 5 (П. Фу), 49:29 — 1:4. Локхарт — 6 (Вонг, С. Фу), 51:29 — 2:4. Зарипов — 4 (Воронков, Азеведо), 53:16 — 2:5Вратари: Шикин — РейдеборнШтраф: 13 — 13Броски: 29 (11+9+9) — 31 (9+12+10)
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место (44 очка), а «Куньлунь» — 12-е (12 очков). 0