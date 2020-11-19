«Ак Барс» одолел «Торпедо», команды забросили 12 шайб на двоих

Казанскийодержал домашнюю победу над нижегородским(7:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик оформил Виктор Тихонов (10-я, 18-я и 58-я минуты), , еще по шайбе забросили Станислав Галиев (29), Дмитрий Воронков (32), Дмитрий Юдин (56) и Никита Лямкин (60).

За «Торпедо» отличились Энди Мили (3), Антон Шенфельд (30), Джордан Шварц (43), Иван Чехович (53) и Зият Пайгин (60).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 7:5 (2:1, 2:1, 3:3) Голы: Миле — 6 (Чехович, Жафяров), 2:49 — 0:1. Тихонов — 6 (Лучевников, Доус), 10:00 — 1:1. Тихонов — 7 (Да Коста), 18:36 — 2:1. Галиев — 9 (Зарипов), 28:04 — 3:1. Шенфельд — 5 (Клус, Дер-Аргучинцев), 29:32 — 3:2. Воронков — 4 (бол., Зарипов, Бурмистров), 31:40 — 4:2. Шварц — 3 (бол.), 42:34 — 4:3. Шварц — 4 (Аляев, Уайдмэн), 52:43 — 4:4. Юдин — 3 (Глухов, Кормье), 55:58 — 5:4. Тихонов — 8 (п.в., Да Коста), 57:56 — 6:4. Пайгин — 2 (бол., Уайдмэн), 59:14 — 6:5. Лямкин — 1 (п.в.), 59:32 — 7:5Вратари: Рейдеборн — Серебряков (57:41)Броски: 31 (11+8+12) — 33 (11+11+11)Штраф: 35 — 8

После этого матча казанцы с 42 очками занимает первое место в Восточной конференции, нижегородцы с 24 очками — на 10-й строчке Востока. 0